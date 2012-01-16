Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Алькарас
Антолин Алькарас
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Стам
Ронни Стам
90
-
Крусат
Альберт Крусат
68
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
68
-
Гомес
Жорди Гомес
81
-
Родальега
Уго Родальега
90
-
Мозес
Виктор Мозес
90
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Гохури
Стив Гохури
-
Бойс
Эммерсон Бойс
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
-
МакМанаман
Каллум МакМанаман
-
Сэммон
Конор Сэммон
Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Савич
Стефан Савич
90
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
-
Сильва
Давид Сильва
81
-
Бэрри
Гарет Бэрри
90
-
Милнер
Джеймс Милнер
90
-
Насри
Самир Насри
74
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
-
Джеко
Эдин Джеко
22'
90
Запасные
-
Харгривз
Оуэн Харгривз
-
Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Коларов
Александар Коларов
-
Рекик
Карим Рекик
-
Онуоха
Недум Онуоха
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
-
Джонсон
Адам Джонсон