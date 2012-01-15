Суонси
мин
-
Ворм
Михел Ворм
90
-
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Ранхель
Анхель Ранхель
90
-
Синклейр
Скотт Синклейр
16'
90
-
Агустьен
Кеми Агустьен
46
-
Бриттон
Леон Бриттон
90
-
Дайер
Натан Дайер
57'
82
-
Аллен
Джо Аллен
90
-
Грэм
Дэнни Грэм
70'
90
Запасные
-
Треммель
Герхард Треммель
-
Ричардс
Джаз Ричардс
-
Монк
Гарри Монк
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
-
Мур
Люк Мур
-
Лита
Лерой Лита
Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Микел
Игнаси Микел
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
77
-
Джуру
Йохан Джуру
90
-
Аршавин
Андрей Аршавин
63
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
63
-
Сонг
Александр Сонг
90
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
69'
90
-
ван Перси
Робин ван Перси
5'
90
Запасные
-
Альмуния
Мануэль Альмуния
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
-
Йеннарис
Николас Йеннарис
-
Росицки
Томаш Росицки
-
Анри
Тьерри Анри
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Пак
Чу-Юн Пак