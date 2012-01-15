Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Тэйлор
Райан Тэйлор
82
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Сантон
Давиде Сантон
90
-
Уильямсон
Майкл Уильямсон
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Гатри
Дэнни Гатри
90
-
Кабай
Йоан Кабай
25
-
Бест
Леон Бест
37'
77
-
Амеоби
Шола Амеоби
90
Запасные
-
Эллиот
Роб Эллиот
-
Перч
Джеймс Перч
-
Абид
Мехди Абид
-
Фергюсон
Шейн Фергюсон
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
-
Гослинг
Дэн Гослинг
-
Обертан
Габриэль Обертан
Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Кенни
Пэдди Кенни
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
90
-
Хилл
Клинт Хилл
90
-
Янг
Люк Янг
90
-
Дерри
Шон Дерри
90
-
Макки
Джейми Макки
90
-
Бузаки
Акош Бузаки
76
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
-
Ботройд
Джей Ботройд
90
-
Хельгусон
Хейдар Хельгусон
65
Запасные
-
Эфрейм
Хоган Эфрейм
-
Черны
Радек Черны
-
Холл
Фитц Холл
-
Орр
Брэдли Орр
-
Смит
Томми Смит
-
Кэмпбелл
Дадли Кэмпбелл
-
Македа
Федерико Македа