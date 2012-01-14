Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Ольссон
Мартин Ольссон
90
-
Хэнли
Грант Хэнли
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Петрович
Радосав Петрович
30
-
Данн
Дэвид Данн
46'
69
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
45'
90
-
Айегбени
Якубу Айегбени
90
Запасные
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Адам Хэнли
-
Моррис
Джош Моррис
-
Рочина
Рубен Рочина
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Формика
Мауро Формика
Фулхэм
мин
-
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
74
-
Сендерос
Филипп Сендерос
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Келли
Стефен Келли
90
-
Дембеле
Мусса Дембеле
36
-
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
-
Демпси
Клинт Демпси
90
-
Дафф
Дэмьен Дафф
56'
90
-
Руис
Брайан Руис
90
-
Замора
Бобби Замора
90
Запасные
-
Этеридж
Нил Этеридж
-
Хьюз
Аарон Хьюз
-
Дэйвис
Саймон Дэйвис
-
Фрей
Керим Фрей
-
Касами
Пайтим Касами
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
-
Джонсон
Энди Джонсон