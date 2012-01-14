Астон Вилла
мин
-
Гивен
Шей Гивен
90
-
Уорнок
Стивен Уорнок
81
-
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
-
Кларк
Киран Кларк
90
-
Данн
Ричард Данн
90
-
Хаттон
Алан Хаттон
90
-
Петров
Стилян Петров
90
-
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
-
Айрленд
Стивен Айрленд
90
-
Бент
Даррен Бент
56'
90
-
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
-
Гьюзан
Брэд Гьюзан
-
Куэльяр
Карлос Куэльяр
-
Гарднер
Гари Гарднер
-
Беннэн
Бэрри Беннэн
-
Делф
Фабиан Делф
-
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
-
Кин
Робби Кин
Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Даффи
Шейн Даффи
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Дренте
Ройстон Дренте
61
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
-
Гибсон
Даррон Гибсон
84
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Донован
Лэндон Донован
90
-
Саа
Луи Саа
88
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Аничебе
Виктор Аничебе
-
МакФадден
Джеймс МакФадден
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
-
Стракуалурси
Денис Стракуалурси