Фулхэм
мин
-
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Сендерос
Филипп Сендерос
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Келли
Стефен Келли
90
-
Демпси
Клинт Демпси
90
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
85'
90
-
Мерфи
Дэнни Мерфи
69
-
Дембеле
Мусса Дембеле
90
-
Руис
Брайан Руис
90
-
Замора
Бобби Замора
90'
90
Запасные
-
Геков
Марцел Геков
-
Этеридж
Нил Этеридж
-
Хьюз
Аарон Хьюз
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
-
Фрей
Керим Фрей
-
Дафф
Дэмьен Дафф
-
Са
Орланду Са
Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Коклен
Франсис Коклен
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
21'
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Джуру
Йохан Джуру
90
-
Жерве Яо
Жервиньо
74
-
Артета
Микель Артета
90
-
Сонг
Александр Сонг
90
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
81
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
65
-
ван Перси
Робин ван Перси
90
Запасные
-
Альмуния
Мануэль Альмуния
-
Микел
Игнаси Микел
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
-
Аршавин
Андрей Аршавин
-
Росицки
Томаш Росицки
-
Шамах
Маруан Шамах