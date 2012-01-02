Блэкберн
мин
-
Банн
Марк Банн
90
-
Данн
Скотт Данн
73
-
Хэнли
Адам Хэнли
71
-
Хэнли
Грант Хэнли
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Петрович
Радосав Петрович
60
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Формика
Мауро Формика
90
-
Айегбени
Якубу Айегбени
90
Запасные
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Кин
Джейк Кин
-
Живе
Гаэль Живе
-
Моррис
Джош Моррис
-
Рочина
Рубен Рочина
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Блекмэн
Ник Блекмэн
Сток Сити
мин
-
Соренсен
Томас Соренсен
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
81
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
87
-
Уилэн
Гленн Уилэн
83
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Крауч
Питер Крауч
17'
45'
90
Запасные
-
Бегович
Асмир Бегович
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Диао
Салиф Диао
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Делап
Рори Делап
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Джером
Кэмерон Джером