Вест Бромвич
мин
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Фостер
Бен Фостер
90
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Шори
Никки Шори
90
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Доусон
Крейг Доусон
90
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Джонс
Билли Джонс
90
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Маколи
Гарет Маколи
90
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Шарнер
Пауль Шарнер
90
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Томас
Джером Томас
90
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Брант
Крис Брант
90
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Моррисон
Джеймс Моррисон
90
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Лонг
Шейн Лонг
90
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Одемвингие
Питер Одемвингие
90
Запасные
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Фулоп
Мартон Фулоп
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Хара
Гонсало Хара
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Дорранс
Грэм Дорранс
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Торне
Джордж Торне
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Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
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Тчои
Сомен Тчои
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Кокс
Саймон Кокс
Эвертон
мин
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Ховард
Тим Ховард
90
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Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
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Ягиелка
Фил Ягиелка
90
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Дистен
Сильвен Дистен
90
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Хейтинга
Джон Хейтинга
90
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Хибберт
Тони Хибберт
90
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Невилл
Фил Невилл
65
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Кэхилл
Тим Кэхилл
90
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Родуэлл
Джек Родуэлл
57
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Осман
Леон Осман
90
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Саа
Луи Саа
65
Запасные
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Муха
Ян Муха
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Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
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Баркли
Росс Баркли
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Гуйе
Магайе Гуйе
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МакФадден
Джеймс МакФадден
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Стракуалурси
Денис Стракуалурси
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Аничебе
Виктор Аничебе