Сток Сити
мин
-
Соренсен
Томас Соренсен
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
50
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
73
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
90
-
Делап
Рори Делап
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
77'
90
-
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
-
Бегович
Асмир Бегович
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Шоттон
Райан Шоттон
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Диао
Салиф Диао
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Джером
Кэмерон Джером
Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Алькарас
Антолин Алькарас
90
-
Джонс
Дэвид Джонс
86
-
Диаме
Мухамед Диаме
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Мозес
Виктор Мозес
45'
90
-
Гомес
Жорди Гомес
78
-
Стам
Ронни Стам
90
-
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Гохури
Стив Гохури
-
Крусат
Альберт Крусат
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
-
Сэммон
Конор Сэммон