Норвич Сити
мин
-
Радди
Джон Радди
90
-
Ноутон
Кайл Ноутон
90
-
Айяла
Даниэль Айяла
90
-
Мартин
Расселл Мартин
90
-
Уитбред
Зак Уитбред
90
-
Сурман
Эндрю Сурман
90
-
Фокс
Дэвид Фокс
46
-
Хулахан
Весли Хулахан
90
-
Морисон
Стив Морисон
69
-
Пилкингтон
Энтони Пилкингтон
80
-
Джонсон
Брэдли Джонсон
90
Запасные
-
Радд
Деклан Радд
-
Барнетт
Леон Барнетт
-
Крофтс
Эндрю Крофтс
-
Беннетт
Эллиот Беннетт
-
Холт
Грант Холт
-
Джексон
Симеон Джексон
-
Уилбрехэм
Аарон Уилбрехэм
Фулхэм
мин
-
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Сендерос
Филипп Сендерос
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Келли
Стефен Келли
90
-
Демпси
Клинт Демпси
90
-
Мерфи
Дэнни Мерфи
65
-
Руис
Брайан Руис
90
-
Дембеле
Мусса Дембеле
90
-
Фрей
Керим Фрей
80
-
Са
Орланду Са
7'
79
Запасные
-
Этеридж
Нил Этеридж
-
Хьюз
Аарон Хьюз
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
-
Этуху
Диксон Этуху
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
-
Касами
Пайтим Касами
-
Дафф
Дэмьен Дафф