Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Вермален
Томас Вермален
54
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Джуру
Йохан Джуру
90
-
Аршавин
Андрей Аршавин
67
-
Сонг
Александр Сонг
90
-
Артета
Микель Артета
90
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
75
-
ван Перси
Робин ван Перси
60'
90
Запасные
-
Альмуния
Мануэль Альмуния
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
-
Росицки
Томаш Росицки
-
Коклен
Франсис Коклен
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Жервиньо
Жервиньо
-
Шамах
Маруан Шамах
Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Черны
Радек Черны
90
-
Траоре
Арман Траоре
78
-
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
90
-
Коннолли
Мэттью Коннолли
90
-
Янг
Люк Янг
90
-
Макки
Джейми Макки
74
-
Форлин
Алехандро Форлин
90
-
Бартон
Джоуи Бартон
90
-
Таарабт
Адель Таарабт
90
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
-
Ботройд
Джей Ботройд
64
Запасные
-
Мерфи
Брайн Мерфи
-
Хилл
Клинт Хилл
-
Орр
Брэдли Орр
-
Смит
Томми Смит
-
Дерри
Шон Дерри
-
Хельгусон
Хейдар Хельгусон
-
Кэмпбелл
Дадли Кэмпбелл