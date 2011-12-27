Суонси
мин
-
Ворм
Михел Ворм
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Ричардс
Джаз Ричардс
90
-
Ранхель
Анхель Ранхель
57
-
Бриттон
Леон Бриттон
90
-
Агустьен
Кеми Агустьен
90
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
57
-
Синклейр
Скотт Синклейр
90
-
Аллен
Джо Аллен
90
-
Грэм
Дэнни Грэм
14'
90
Запасные
-
Треммель
Герхард Треммель
-
Монк
Гарри Монк
-
Добби
Стивен Добби
-
Говер
Марк Говер
-
Дайер
Натан Дайер
-
Мур
Люк Мур
-
Лита
Лерой Лита
Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Кенни
Пэдди Кенни
90
-
Хилл
Клинт Хилл
90
-
Холл
Фитц Холл
90
-
Траоре
Арман Траоре
90
-
Янг
Люк Янг
90
-
Бартон
Джоуи Бартон
90
-
Форлин
Алехандро Форлин
90
-
Макки
Джейми Макки
58'
90
-
Дерри
Шон Дерри
90
-
Хельгусон
Хейдар Хельгусон
90
-
Таарабт
Адель Таарабт
90
Запасные
-
Черны
Радек Черны
-
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
-
Коннолли
Мэттью Коннолли
-
Орр
Брэдли Орр
-
Смит
Томми Смит
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
-
Ботройд
Джей Ботройд