Манчестер Юнайтед
мин
-
Линдегаард
Андерс Линдегаард
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Эванс
Джонни Эванс
46
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
73'
90
-
Пак
Джи-Сун Пак
7'
90
-
Гиггз
Райан Гиггз
60
-
Гибсон
Даррон Гибсон
90
-
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
61
-
Хавьер
Чичарито
90
-
Бербатов
Димитар Бербатов
39'
57'
76'
90
Запасные
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
-
Фрайерс
Эзекиэль Фрайерс
-
Рафаэл
Рафаэл
-
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
-
Диуф
Маме-Бирам Диуф
-
Македа
Федерико Македа
-
Руни
Уэйн Руни
Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Алькарас
Антолин Алькарас
90
-
Джонс
Дэвид Джонс
90
-
Диаме
Мухамед Диаме
46
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Мозес
Виктор Мозес
78
-
Гомес
Жорди Гомес
70
-
Стам
Ронни Стам
90
-
Сэммон
Конор Сэммон
90
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Гохури
Стив Гохури
-
Крусат
Альберт Крусат
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Родальега
Уго Родальега
-
Ди Санто
Франко Ди Санто