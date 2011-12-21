Фулхэм
мин
-
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Сендерос
Филипп Сендерос
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
72
-
Демпси
Клинт Демпси
81
-
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
-
Этуху
Диксон Этуху
90
-
Дембеле
Мусса Дембеле
90
-
Руис
Брайан Руис
90
-
Джонсон
Энди Джонсон
90
Запасные
-
Геков
Марцел Геков
-
Этеридж
Нил Этеридж
-
Хьюз
Аарон Хьюз
-
Келли
Стефен Келли
-
Фрей
Керим Фрей
-
Дафф
Дэмьен Дафф
-
Замора
Бобби Замора
Манчестер Юнайтед
мин
-
Линдегаард
Андерс Линдегаард
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Джонс
Фил Джонс
18
-
Эванс
Джонни Эванс
90
-
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
-
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
25'
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Гиггз
Райан Гиггз
41'
90
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
-
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
5'
74
-
Руни
Уэйн Руни
85'
90
Запасные
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
-
Фрайерс
Эзекиэль Фрайерс
-
Рафаэл
Рафаэл
-
Пак
Джи-Сун Пак
-
Янг
Эшли Янг
-
Бербатов
Димитар Бербатов
-
Чичарито
Чичарито