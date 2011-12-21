Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Сантон
Давиде Сантон
46
-
Перч
Джеймс Перч
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Тиоте
Шейк Тиоте
90
-
Вучкич
Харис Вучкич
90
-
Обертан
Габриэль Обертан
72
-
Бест
Леон Бест
62
-
Ба
Демба Ба
34'
81'
90
Запасные
-
Эллиот
Роб Эллиот
-
Тэйлор
Райан Тэйлор
-
Уильямсон
Майкл Уильямсон
-
Абид
Мехди Абид
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
-
Амеоби
Сэм Амеоби
-
Амеоби
Шола Амеоби
Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Шори
Никки Шори
90
-
Маколи
Гарет Маколи
44'
90
-
Шарнер
Пауль Шарнер
85'
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Рид
Стивен Рид
7
-
Томас
Джером Томас
69
-
Брант
Крис Брант
90
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
76
-
Лонг
Шейн Лонг
90
-
Одемвингие
Питер Одемвингие
20'
90
Запасные
-
Фулоп
Мартон Фулоп
-
Доусон
Крейг Доусон
-
Джонс
Билли Джонс
-
Дорранс
Грэм Дорранс
-
Торне
Джордж Торне
-
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
-
Кокс
Саймон Кокс