Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Алькарас
Антолин Алькарас
90
-
Стам
Ронни Стам
90
-
Джонс
Дэвид Джонс
73
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Гомес
Жорди Гомес
73
-
Диаме
Мухамед Диаме
90
-
Мозес
Виктор Мозес
90
-
Сэммон
Конор Сэммон
61
Запасные
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Поллит
Майк Поллит
-
Родригес
Адриан Лопес Родригес
-
Крусат
Альберт Крусат
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Родальега
Уго Родальега
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Ди Санто
Франко Ди Санто
Ливерпуль
мин
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Рейна
Пепе Рейна
90
-
Энрике
Хосе Энрике
90
-
Шкртел
Мартин Шкртел
90
-
Аггер
Даниэль Аггер
90
-
Джонсон
Глен Джонсон
90
-
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
-
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
-
Адам
Чарли Адам
90
-
Кейт
Дирк Кейт
72
-
Родригес
Макси Родригес
72
-
Суарес
Луис Суарес
87
Запасные
-
Маранжао
Дониэбер Алешандер Маранжао
-
Коатес
Себастьян Коатес
-
Келли
Мартин Келли
-
Каррагер
Джейми Каррагер
-
Шелви
Джонджо Шелви
-
Кэрролл
Энди Кэрролл
-
Беллами
Крейг Беллами