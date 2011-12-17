Ньюкасл Юнайтед
мин
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Крул
Тим Крул
90
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Сантон
Давиде Сантон
90
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Перч
Джеймс Перч
90
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Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
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Симпсон
Дэнни Симпсон
90
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Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
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Кабай
Йоан Кабай
90
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Тиоте
Шейк Тиоте
82
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Обертан
Габриэль Обертан
82
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Ба
Демба Ба
90
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Бест
Леон Бест
71
Запасные
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Харпер
Стефен Харпер
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Уильямсон
Майкл Уильямсон
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Абид
Мехди Абид
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Бен Арфа
Атем Бен Арфа
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Вучкич
Харис Вучкич
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Амеоби
Шола Амеоби
-
Амеоби
Сэм Амеоби
Суонси
мин
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Ворм
Михел Ворм
90
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Тэйлор
Нил Тэйлор
90
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Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
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Колкер
Стивен Колкер
90
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Ричардс
Джаз Ричардс
90
-
Синклейр
Скотт Синклейр
77
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Говер
Марк Говер
46
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Бриттон
Леон Бриттон
90
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Раутледж
Уэйн Раутледж
90
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Аллен
Джо Аллен
90
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Грэм
Дэнни Грэм
90
Запасные
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Треммель
Герхард Треммель
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Монк
Гарри Монк
-
Агустьен
Кеми Агустьен
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Добби
Стивен Добби
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Лита
Лерой Лита
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Мур
Люк Мур
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Дайер
Натан Дайер