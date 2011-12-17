Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Хибберт
Тони Хибберт
90
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
61
-
Осман
Леон Осман
81'
90
-
Гуйе
Магайе Гуйе
72
-
Саа
Луи Саа
88
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Дистен
Сильвен Дистен
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
-
Дренте
Ройстон Дренте
-
МакАлени
Конор МакАлени
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
-
Стракуалурси
Денис Стракуалурси
Норвич Сити
мин
-
Радди
Джон Радди
90
-
Тирней
Марк Тирней
90
-
Уитбред
Зак Уитбред
90
-
Мартин
Расселл Мартин
90
-
Ноутон
Кайл Ноутон
90
-
Сурман
Эндрю Сурман
90
-
Хулахан
Весли Хулахан
74
-
Фокс
Дэвид Фокс
90
-
Крофтс
Эндрю Крофтс
90
-
Морисон
Стив Морисон
79
-
Холт
Грант Холт
28'
90
Запасные
-
Радд
Деклан Радд
-
Барнетт
Леон Барнетт
-
Джонсон
Брэдли Джонсон
-
Пилкингтон
Энтони Пилкингтон
-
Беннетт
Эллиот Беннетт
-
Джексон
Симеон Джексон
-
Уилбрехэм
Аарон Уилбрехэм