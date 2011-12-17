Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Данн
Скотт Данн
72'
90
-
Рочина
Рубен Рочина
79
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
62
-
Данн
Дэвид Данн
62
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Формика
Мауро Формика
90
-
Айегбени
Якубу Айегбени
90
Запасные
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Адам Хэнли
-
Хэнли
Грант Хэнли
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Робертс
Джейсон Робертс
-
Блекмэн
Ник Блекмэн
Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Шори
Никки Шори
90
-
Маколи
Гарет Маколи
90
-
Шарнер
Пауль Шарнер
81
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Рид
Стивен Рид
90
-
Брант
Крис Брант
90
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
90
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
52'
88
-
Лонг
Шейн Лонг
90
-
Одемвингие
Питер Одемвингие
89'
90
Запасные
-
Фулоп
Мартон Фулоп
-
Доусон
Крейг Доусон
-
Джонс
Билли Джонс
-
Тамаш
Габриэль Тамаш
-
Томас
Джером Томас
-
Дорранс
Грэм Дорранс
-
Кокс
Саймон Кокс