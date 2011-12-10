Вест Бромвич
мин
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Фостер
Бен Фостер
90
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Шори
Никки Шори
90
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Маколи
Гарет Маколи
90
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Ольссон
Йонас Ольссон
90
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Рид
Стивен Рид
33'
90
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Томас
Джером Томас
90
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Моррисон
Джеймс Моррисон
84
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Брант
Крис Брант
90
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Мулумбу
Юссуф Мулумбу
67
-
Лонг
Шейн Лонг
90
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Одемвингие
Питер Одемвингие
81
Запасные
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Фулоп
Мартон Фулоп
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Доусон
Крейг Доусон
-
Джонс
Билли Джонс
-
Шарнер
Пауль Шарнер
-
Дорранс
Грэм Дорранс
-
Тчои
Сомен Тчои
-
Кокс
Саймон Кокс
Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
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Алькарас
Антолин Алькарас
67
-
Стам
Ронни Стам
70
-
Джонс
Дэвид Джонс
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Гомес
Жорди Гомес
57'
90
-
Диаме
Мухамед Диаме
90
-
Мозес
Виктор Мозес
37'
90
-
Сэммон
Конор Сэммон
80
Запасные
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Поллит
Майк Поллит
-
Гохури
Стив Гохури
-
Мэлони
Шон Мэлони
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Родальега
Уго Родальега
-
Ди Санто
Франко Ди Санто