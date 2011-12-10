Суонси
мин
-
Ворм
Михел Ворм
90
-
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
-
Ричардс
Джаз Ричардс
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Бриттон
Леон Бриттон
90
-
Синклейр
Скотт Синклейр
57'
90
-
Говер
Марк Говер
90
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
89
-
Мур
Люк Мур
69
-
Лита
Лерой Лита
76
Запасные
-
Бессоне
Феде Бессоне
-
Треммель
Герхард Треммель
-
Монк
Гарри Монк
-
Агустьен
Кеми Агустьен
-
Добби
Стивен Добби
-
Дайер
Натан Дайер
-
Грэм
Дэнни Грэм
Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Сендерос
Филипп Сендерос
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Келли
Стефен Келли
90
-
Дэйвис
Саймон Дэйвис
79
-
Этуху
Диксон Этуху
90
-
Дембеле
Мусса Дембеле
77
-
Демпси
Клинт Демпси
90
-
Джонсон
Энди Джонсон
90
-
Руис
Брайан Руис
90
Запасные
-
Геков
Марцел Геков
-
Этеридж
Нил Этеридж
-
Бриггс
Мэттью Бриггс
-
Хьюз
Аарон Хьюз
-
Фрей
Керим Фрей
-
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
-
Са
Орланду Са