Сток Сити
мин
-
Соренсен
Томас Соренсен
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
86
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
15'
43'
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
-
Бегович
Асмир Бегович
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Делап
Рори Делап
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Фуллер
Рикардо Фуллер
-
Джером
Кэмерон Джером
Тоттенхэм
мин
-
Фридель
Брэд Фридель
90
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
48
-
Кабуль
Юнес Кабуль
90
-
Галлас
Вильям Галлас
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Модрич
Лука Модрич
90
-
Леннон
Аарон Леннон
49
-
Паркер
Скотт Паркер
90
-
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
88
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
62'
90
Запасные
-
Гомес
Эурелью Гомес
-
Бассонг
Себастьен Бассонг
-
Чорлука
Ведран Чорлука
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
-
Гимараеш
Сандро Раньери Гимараеш
-
Дефо
Джермейн Дефо
-
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос