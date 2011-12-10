Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Вермален
Томас Вермален
80
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Джуру
Йохан Джуру
90
-
Жерве Яо
Жервиньо
81
-
Артета
Микель Артета
90
-
Сонг
Александр Сонг
90
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
88
-
ван Перси
Робин ван Перси
68'
90
Запасные
-
Микел
Игнаси Микел
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
-
Аршавин
Андрей Аршавин
-
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
-
Росицки
Томаш Росицки
-
Шамах
Маруан Шамах
Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Хибберт
Тони Хибберт
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Невилл
Фил Невилл
72
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
73
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
-
Саа
Луи Саа
61
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Дистен
Сильвен Дистен
-
МакАлени
Конор МакАлени
-
Баркли
Росс Баркли
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
-
Стракуалурси
Денис Стракуалурси