Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Гохури
Стив Гохури
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Стам
Ронни Стам
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Гомес
Жорди Гомес
60
-
Джонс
Дэвид Джонс
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Диаме
Мухамед Диаме
89
-
Мозес
Виктор Мозес
90
-
Сэммон
Конор Сэммон
62
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Родригес
Адриан Лопес Родригес
-
Крусат
Альберт Крусат
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Родальега
Уго Родальега
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Сантос
Андре Сантос
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Вермален
Томас Вермален
30'
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
-
Сонг
Александр Сонг
82
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
80
-
Артета
Микель Артета
27'
90
-
Жерве Яо
Жервиньо
64'
81
-
ван Перси
Робин ван Перси
78'
90
Запасные
-
Фабиански
Лукаш Фабиански
-
Джуру
Йохан Джуру
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
-
Аршавин
Андрей Аршавин
-
Коклен
Франсис Коклен
-
Шамах
Маруан Шамах
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен