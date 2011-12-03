Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Черны
Радек Черны
90
-
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Траоре
Арман Траоре
90
-
Янг
Люк Янг
90
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
-
Бартон
Джоуи Бартон
90
-
Форлин
Алехандро Форлин
90
-
Макки
Джейми Макки
90
-
Хельгусон
Хейдар Хельгусон
20'
90
-
Ботройд
Джей Ботройд
74
Запасные
-
Путнинс
Элвийс Путнинс
-
Хилл
Клинт Хилл
-
Орр
Брэдли Орр
-
Смит
Томми Смит
-
Бузаки
Акош Бузаки
-
Дерри
Шон Дерри
-
Таарабт
Адель Таарабт
Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Шори
Никки Шори
90
-
Маколи
Гарет Маколи
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Рид
Стивен Рид
90
-
Томас
Джером Томас
65
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
-
Дорранс
Грэм Дорранс
78
-
Брант
Крис Брант
90
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
83
-
Лонг
Шейн Лонг
81'
90
Запасные
-
Фулоп
Мартон Фулоп
-
Доусон
Крейг Доусон
-
Джонс
Билли Джонс
-
Шарнер
Пауль Шарнер
-
Тчои
Сомен Тчои
-
Кокс
Саймон Кокс
-
Одемвингие
Питер Одемвингие