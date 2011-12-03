Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Тэйлор
Райан Тэйлор
90
-
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
28
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
-
Левенкрандс
Петер Левенкрандс
70
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Гатри
Дэнни Гатри
90
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
48
-
Обертан
Габриэль Обертан
90
-
Ба
Демба Ба
90
Запасные
-
Харпер
Стефен Харпер
-
Перч
Джеймс Перч
-
Сантон
Давиде Сантон
-
Гослинг
Дэн Гослинг
-
Амеоби
Шола Амеоби
-
Бест
Леон Бест
-
Амеоби
Сэм Амеоби
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Терри
Джон Терри
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
60
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Дрогба
Дидье Дрогба
38'
79
-
Мата
Хуан Мата
74
-
Старридж
Даниэль Старридж
90'
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Бертранд
Райан Бертранд
-
Босингва
Жозе Босингва
-
Малуда
Флоран Малуда
-
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
-
Калу
Саломон Калу
-
Торрес
Фернандо Торрес