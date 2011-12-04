Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Хибберт
Тони Хибберт
82
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
63
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
-
Осман
Леон Осман
90
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
76
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Дистен
Сильвен Дистен
-
Невилл
Фил Невилл
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
-
Баркли
Росс Баркли
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Стракуалурси
Денис Стракуалурси
Сток Сити
мин
-
Соренсен
Томас Соренсен
73
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
53
-
Хут
Роберт Хут
15'
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
-
Бегович
Асмир Бегович
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Фуллер
Рикардо Фуллер
-
Джером
Кэмерон Джером