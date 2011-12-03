Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Данн
Скотт Данн
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Рочина
Рубен Рочина
40
-
Данн
Дэвид Данн
75
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Формика
Мауро Формика
90
-
Айегбени
Якубу Айегбени
20'
45'
57'
82'
87
Запасные
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Адам Хэнли
-
Хэнли
Грант Хэнли
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Робертс
Джейсон Робертс
Суонси
мин
-
Ворм
Михел Ворм
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
-
Монк
Гарри Монк
90
-
Ричардс
Джаз Ричардс
90
-
Бриттон
Леон Бриттон
90
-
Аллен
Джо Аллен
90
-
Синклейр
Скотт Синклейр
90
-
Говер
Марк Говер
81
-
Лита
Лерой Лита
35'
90
-
Дайер
Натан Дайер
46
Запасные
-
Бессоне
Феде Бессоне
-
Треммель
Герхард Треммель
-
Морас
Вангелис Морас
-
Агустьен
Кеми Агустьен
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
-
Добби
Стивен Добби
-
Мур
Люк Мур