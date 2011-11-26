Сток Сити
мин
-
Соренсен
Томас Соренсен
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
58'
90
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
71
-
Делап
Рори Делап
28'
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Крауч
Питер Крауч
72'
83
Запасные
-
Бегович
Асмир Бегович
-
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Фуллер
Рикардо Фуллер
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Джером
Кэмерон Джером
Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Хэнли
Грант Хэнли
90
-
Данн
Скотт Данн
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Рочина
Рубен Рочина
86'
90
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Формика
Мауро Формика
68
-
Айегбени
Якубу Айегбени
90
Запасные
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Адам Хэнли
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Блекмэн
Ник Блекмэн
-
Робертс
Джейсон Робертс