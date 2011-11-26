Норвич Сити
мин
-
Радди
Джон Радди
90
-
Барнетт
Леон Барнетт
90
-
Тирней
Марк Тирней
90
-
Мартин
Расселл Мартин
15'
90
-
Де Лат
Ритчи Де Лат
58
-
Джонсон
Брэдли Джонсон
90
-
Пилкингтон
Энтони Пилкингтон
70
-
Сурман
Эндрю Сурман
90
-
Крофтс
Эндрю Крофтс
90
-
Джексон
Симеон Джексон
72
-
Морисон
Стив Морисон
90
Запасные
-
Радд
Деклан Радд
-
Ноутон
Кайл Ноутон
-
Беннетт
Эллиот Беннетт
-
Хулахан
Весли Хулахан
-
Фокс
Дэвид Фокс
-
Холт
Грант Холт
-
Уилбрехэм
Аарон Уилбрехэм
Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Черны
Радек Черны
90
-
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Траоре
Арман Траоре
90
-
Хилл
Клинт Хилл
57
-
Янг
Люк Янг
59'
90
-
Дерри
Шон Дерри
77
-
Макки
Джейми Макки
90
-
Форлин
Алехандро Форлин
90
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
79
-
Хельгусон
Хейдар Хельгусон
90
Запасные
-
Холл
Фитц Холл
-
Орр
Брэдли Орр
-
Бузаки
Акош Бузаки
-
Панчеон
Джейсон Панчеон
-
Смит
Томми Смит
-
Ботройд
Джей Ботройд