Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
31'
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Гохури
Стив Гохури
90
-
Стам
Ронни Стам
90
-
Джонс
Дэвид Джонс
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Гомес
Жорди Гомес
7'
68
-
Диаме
Мухамед Диаме
90
-
Мозес
Виктор Мозес
90
-
Сэммон
Конор Сэммон
68
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Родригес
Адриан Лопес Родригес
-
Крусат
Альберт Крусат
-
Мэлони
Шон Мэлони
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Родальега
Уго Родальега
Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Хэнли
Грант Хэнли
90
-
Данн
Скотт Данн
90
-
Сальгадо
Мичел Сальгадо
46
-
Рочина
Рубен Рочина
84
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
60'
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Данн
Дэвид Данн
90
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Айегбени
Якубу Айегбени
2'
90'
90
Запасные
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Адам Хэнли
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Формика
Мауро Формика
-
Робертс
Джейсон Робертс
-
Блекмэн
Ник Блекмэн