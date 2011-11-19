Сток Сити
мин
-
Соренсен
Томас Соренсен
90
-
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
64'
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
85
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
69
-
Делап
Рори Делап
90
-
Крауч
Питер Крауч
64
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
8'
90
Запасные
-
Бегович
Асмир Бегович
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Уилсон
Марк Уилсон
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Уилэн
Гленн Уилэн
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Фуллер
Рикардо Фуллер
Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Кенни
Пэдди Кенни
90
-
Траоре
Арман Траоре
90
-
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Хилл
Клинт Хилл
90
-
Янг
Люк Янг
44'
77
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
-
Бартон
Джоуи Бартон
90
-
Форлин
Алехандро Форлин
90
-
Макки
Джейми Макки
90
-
Хельгусон
Хейдар Хельгусон
22'
54'
90
Запасные
-
Орр
Брэдли Орр
-
Смит
Томми Смит
-
Бузаки
Акош Бузаки
-
Дерри
Шон Дерри