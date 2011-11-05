Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Тэйлор
Райан Тэйлор
29'
90
-
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Кабай
Йоан Кабай
37
-
Гатри
Дэнни Гатри
90
-
Марво
Сильвен Марво
54
-
Ба
Демба Ба
90
-
Бест
Леон Бест
71
Запасные
-
Эллиот
Роб Эллиот
-
Сантон
Давиде Сантон
-
Перч
Джеймс Перч
-
Гослинг
Дэн Гослинг
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
-
Амеоби
Сэм Амеоби
-
Левенкрандс
Петер Левенкрандс
Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
55
-
Хибберт
Тони Хибберт
79
-
Дренте
Ройстон Дренте
90
-
Невилл
Фил Невилл
40
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
45'
90
-
Осман
Леон Осман
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
-
Саа
Луи Саа
90
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Дистен
Сильвен Дистен
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
-
МакФадден
Джеймс МакФадден
-
Стракуалурси
Денис Стракуалурси
-
Веллиос
Апостолос Веллиос