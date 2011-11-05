Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Самба
Кристофер Самба
45
-
Ольссон
Мартин Ольссон
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Рочина
Рубен Рочина
72
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Формика
Мауро Формика
90
-
Айегбени
Якубу Айегбени
90
Запасные
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Грант Хэнли
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Данн
Дэвид Данн
-
Блекмэн
Ник Блекмэн
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Диас да Коста
Алекс Диас да Коста
90
-
Терри
Джон Терри
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Малуда
Флоран Малуда
46
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Мата
Хуан Мата
82
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
51'
90
-
Старридж
Даниэль Старридж
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Босингва
Жозе Босингва
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
-
Калу
Саломон Калу
-
Торрес
Фернандо Торрес
-
Лукаку
Ромелу Лукаку