Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
39
-
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
18
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
66
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Делап
Рори Делап
90
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
73'
90
-
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Хут
Роберт Хут
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Джером
Кэмерон Джером
Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Тэйлор
Райан Тэйлор
90
-
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Кабай
Йоан Кабай
75
-
Гатри
Дэнни Гатри
90
-
Обертан
Габриэль Обертан
90
-
Ба
Демба Ба
10'
37'
79'
90
-
Бест
Леон Бест
85
Запасные
-
Эллиот
Роб Эллиот
-
Сантон
Давиде Сантон
-
Перч
Джеймс Перч
-
Гослинг
Дэн Гослинг
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
-
Марво
Сильвен Марво
-
Амеоби
Сэм Амеоби