Норвич Сити
мин
-
Радди
Джон Радди
90
-
Барнетт
Леон Барнетт
90
-
Тирней
Марк Тирней
90
-
Мартин
Расселл Мартин
90
-
Ноутон
Кайл Ноутон
90
-
Беннетт
Эллиот Беннетт
68
-
Джонсон
Брэдли Джонсон
83'
90
-
Пилкингтон
Энтони Пилкингтон
75
-
Хулахан
Весли Хулахан
90
-
Фокс
Дэвид Фокс
75
-
Морисон
Стив Морисон
53'
90
Запасные
-
Радд
Деклан Радд
-
Де Лат
Ритчи Де Лат
-
Сурман
Эндрю Сурман
-
Крофтс
Эндрю Крофтс
-
Джексон
Симеон Джексон
-
Холт
Грант Холт
-
Уилбрехэм
Аарон Уилбрехэм
Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Самба
Кристофер Самба
64'
90
-
Ольссон
Мартин Ольссон
90
-
Рочина
Рубен Рочина
69
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
45'
81
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Формика
Мауро Формика
90
-
Айегбени
Якубу Айегбени
62'
70
Запасные
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Грант Хэнли
-
Данн
Дэвид Данн
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Робертс
Джейсон Робертс