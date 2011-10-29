Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Коларов
Александар Коларов
66'
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Ричардс
Майка Ричардс
90
-
Сильва
Давид Сильва
90
-
Бэрри
Гарет Бэрри
90
-
Туре
Яя Туре
90
-
Насри
Самир Насри
70
-
Джеко
Эдин Джеко
52'
64
-
Агуэро
Серхио Агуэро
77
Запасные
-
Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Савич
Стефан Савич
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Джонсон
Адам Джонсон
-
Балотелли
Марио Балотелли
Вулверхэмптон
мин
-
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
-
Уорд
Стивен Уорд
90
-
Берра
Кристоф Берра
90
-
Джонсон
Роджер Джонсон
90
-
Стирмен
Ричард Стирмен
90
-
Хант
Стивен Хант
76'
86
-
О'Хара
Джейми О'Хара
90
-
Хенри
Карл Хенри
90
-
Гедиура
Адлан Гедиура
85
-
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
67
-
Дойл
Кевин Дойл
90
Запасные
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Де Врис
Дорус Де Врис
-
Элокоби
Джордж Элокоби
-
Крэддок
Джоди Крэддок
-
Джарвис
Мэттью Джарвис
-
Хэммилл
Адам Хэммилл
-
Воукс
Сэм Воукс
-
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк