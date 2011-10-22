Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Тэйлор
Райан Тэйлор
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Тиоте
Шейк Тиоте
90
-
Кабай
Йоан Кабай
81'
90
-
Обертан
Габриэль Обертан
77
-
Ба
Демба Ба
68
-
Бест
Леон Бест
46
Запасные
-
Харпер
Стефен Харпер
-
Перч
Джеймс Перч
-
Сантон
Давиде Сантон
-
Смит
Алан Смит
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
-
Марво
Сильвен Марво
-
Амеоби
Шола Амеоби
Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Алькарас
Антолин Алькарас
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
90
-
Крусат
Альберт Крусат
82
-
Джонс
Дэвид Джонс
90
-
Уотсон
Бен Уотсон
82
-
Диаме
Мухамед Диаме
90
-
Родальега
Уго Родальега
90
-
Мозес
Виктор Мозес
90
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Родригес
Адриан Лопес Родригес
-
Мэлони
Шон Мэлони
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
-
Гомес
Жорди Гомес
-
Томас
Хэндри Томас
-
Сэммон
Конор Сэммон