Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Ольссон
Мартин Ольссон
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
70
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Формика
Мауро Формика
30'
70
-
Робертс
Джейсон Робертс
82
Запасные
-
Слеу
Джордан Слеу
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Грант Хэнли
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Рочина
Рубен Рочина
-
Айегбени
Якубу Айегбени
Тоттенхэм
мин
-
Фридель
Брэд Фридель
90
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
-
Кабуль
Юнес Кабуль
90
-
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Паркер
Скотт Паркер
90
-
Модрич
Лука Модрич
90
-
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
15'
53'
88
-
Леннон
Аарон Леннон
70
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
Запасные
-
Кудичини
Карло Кудичини
-
Роуз
Дэнни Роуз
-
Ливермор
Джейк Ливермор
-
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
-
Гимараеш
Сандро Раньери Гимараеш
-
Дефо
Джермейн Дефо
-
Павлюченко
Роман Павлюченко