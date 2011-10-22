Астон Вилла
мин
-
Гивен
Шей Гивен
90
-
Уорнок
Стивен Уорнок
90
-
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
-
Данн
Ричард Данн
90
-
Хаттон
Алан Хаттон
41
-
Херд
Крис Херд
90
-
Петров
Стилян Петров
90
-
Беннэн
Бэрри Беннэн
78
-
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
60
-
Бент
Даррен Бент
23'
90
-
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
-
Гьюзан
Брэд Гьюзан
-
Кларк
Киран Кларк
-
Куэльяр
Карлос Куэльяр
-
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
-
Айрленд
Стивен Айрленд
-
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
-
Хески
Эмил Хески
Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Джонс
Билли Джонс
90
-
Маколи
Гарет Маколи
90
-
Шарнер
Пауль Шарнер
57'
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
45'
90
-
Рид
Стивен Рид
90
-
Томас
Джером Томас
90
-
Брант
Крис Брант
90
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
78
-
Лонг
Шейн Лонг
18
-
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
Запасные
-
Фулоп
Мартон Фулоп
-
Шори
Никки Шори
-
Доусон
Крейг Доусон
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
-
Гера
Золтан Гера
-
Тчои
Сомен Тчои
-
Кокс
Саймон Кокс