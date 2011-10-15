Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Апсон
Мэттью Апсон
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
82
-
Делап
Рори Делап
88'
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
81'
90
-
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Шоттон
Райан Шоттон
-
Хут
Роберт Хут
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Диао
Салиф Диао
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Джером
Кэмерон Джером
Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Хьюз
Аарон Хьюз
90
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Дембеле
Мусса Дембеле
36
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
-
Мерфи
Дэнни Мерфи
80
-
Демпси
Клинт Демпси
90
-
Джонсон
Энди Джонсон
85
-
Замора
Бобби Замора
90
Запасные
-
Этеридж
Нил Этеридж
-
Бриггс
Мэттью Бриггс
-
Келли
Стефен Келли
-
Касами
Пайтим Касами
-
Этуху
Диксон Этуху
-
Дафф
Дэмьен Дафф
-
Са
Орланду Са