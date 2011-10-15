Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Кенни
Пэдди Кенни
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Траоре
Арман Траоре
90
-
Холл
Фитц Холл
90
-
Янг
Люк Янг
90
-
Дерри
Шон Дерри
90
-
Макки
Джейми Макки
64
-
Форлин
Алехандро Форлин
90
-
Бартон
Джоуи Бартон
90
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
83
-
Хельгусон
Хейдар Хельгусон
16'
90
Запасные
-
Мерфи
Брайн Мерфи
-
Орр
Брэдли Орр
-
Бузаки
Акош Бузаки
-
Панчеон
Джейсон Панчеон
-
Смит
Томми Смит
-
Ботройд
Джей Ботройд
-
Таарабт
Адель Таарабт
Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Самба
Кристофер Самба
25'
90
-
Ольссон
Мартин Ольссон
90
-
Данн
Скотт Данн
90
-
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
-
Петрович
Радосав Петрович
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Робертс
Джейсон Робертс
68
Запасные
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Адам Хэнли
-
Рочина
Рубен Рочина
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Формика
Мауро Формика
-
Айегбени
Якубу Айегбени