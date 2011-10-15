Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Терри
Джон Терри
45'
90
-
Босингва
Жозе Босингва
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
76
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
62'
65
-
Мата
Хуан Мата
77
-
Дрогба
Дидье Дрогба
90
-
Старридж
Даниэль Старридж
31'
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Диас да Коста
Алекс Диас да Коста
-
Малуда
Флоран Малуда
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
-
Анелька
Николя Анелька
-
Лукаку
Ромелу Лукаку
Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Хибберт
Тони Хибберт
90
-
Осман
Леон Осман
90
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
61
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
72
-
Саа
Луи Саа
81
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
-
Невилл
Фил Невилл
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
-
Дренте
Ройстон Дренте
-
Стракуалурси
Денис Стракуалурси
-
Веллиос
Апостолос Веллиос