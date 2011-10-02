Суонси
мин
-
Ворм
Михел Ворм
90
-
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
-
Ранхель
Анхель Ранхель
90
-
Монк
Гарри Монк
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Аллен
Джо Аллен
90
-
Синклейр
Скотт Синклейр
9'
90
-
Говер
Марк Говер
90
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
66
-
Дайер
Натан Дайер
90
-
Грэм
Дэнни Грэм
85'
90
Запасные
-
Лукас
Ли Лукас
-
Бессоне
Феде Бессоне
-
Треммель
Герхард Треммель
-
Ричардс
Джаз Ричардс
-
Добби
Стивен Добби
-
Мур
Люк Мур
-
Лита
Лерой Лита
Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
32
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
80
-
Делап
Рори Делап
55
-
Крауч
Питер Крауч
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
Запасные
-
Арисменди
Диего Арисменди
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Хут
Роберт Хут
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Шоттон
Райан Шоттон
-
Сидибе
Мамаду Сидибе
-
Джером
Кэмерон Джером