Блэкберн
мин
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
61
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Данн
Скотт Данн
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Петрович
Радосав Петрович
90
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Айегбени
Якубу Айегбени
90
Запасные
-
Слеу
Джордан Слеу
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Грант Хэнли
-
Рочина
Рубен Рочина
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Формика
Мауро Формика
-
Робертс
Джейсон Робертс
Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Коларов
Александар Коларов
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
-
Сильва
Давид Сильва
90
-
Милнер
Джеймс Милнер
90
-
Туре
Яя Туре
90
-
Джонсон
Адам Джонсон
57'
79
-
Балотелли
Марио Балотелли
59'
89
-
Агуэро
Серхио Агуэро
28
Запасные
-
Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Клиши
Гаэль Клиши
-
Савич
Стефан Савич
-
Насри
Самир Насри
-
Бэрри
Гарет Бэрри
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
-
Джеко
Эдин Джеко