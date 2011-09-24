Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
83
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Делап
Рори Делап
85
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Крауч
Питер Крауч
52'
90
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Шоттон
Райан Шоттон
-
Хут
Роберт Хут
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Джером
Кэмерон Джером
Манчестер Юнайтед
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
-
Джонс
Фил Джонс
90
-
Янг
Эшли Янг
70
-
Флетчер
Даррен Флетчер
90
-
Оливейра
Андерсон Луис Оливейра
90
-
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
27'
90
-
Бербатов
Димитар Бербатов
71
-
Хавьер
Чичарито
12
Запасные
-
Линдегаард
Андерс Линдегаард
-
Фабио
Фабио
-
Пак
Джи-Сун Пак
-
Гиггз
Райан Гиггз
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
-
Оуэн
Майкл Оуэн
-
Уэлбек
Дэнни Уэлбек