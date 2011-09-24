Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Тэйлор
Райан Тэйлор
90
-
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
84
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Тиоте
Шейк Тиоте
90
-
Обертан
Габриэль Обертан
90
-
Бест
Леон Бест
90
-
Ба
Демба Ба
26'
30'
54'
74
Запасные
-
Харпер
Стефен Харпер
-
Перч
Джеймс Перч
-
Гатри
Дэнни Гатри
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
-
Марво
Сильвен Марво
-
Амеоби
Сэм Амеоби
-
Левенкрандс
Петер Левенкрандс
Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Ольссон
Мартин Ольссон
90
-
Данн
Скотт Данн
64
-
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
37'
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Формика
Мауро Формика
64
-
Айегбени
Якубу Айегбени
79
Запасные
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Грант Хэнли
-
Грелла
Винченцо Грелла
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Рочина
Рубен Рочина
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Робертс
Джейсон Робертс