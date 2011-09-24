Манчестер Сити
мин
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Харт
Джо Харт
90
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Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
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Компани
Венсан Компани
90
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Ричардс
Майка Ричардс
90
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Насри
Самир Насри
84
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Сильва
Давид Сильва
90
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Туре
Яя Туре
90
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Бэрри
Гарет Бэрри
90
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Джеко
Эдин Джеко
60
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Агуэро
Серхио Агуэро
78
Запасные
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Пантилимон
Костел Пантилимон
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Коларов
Александар Коларов
-
Савич
Стефан Савич
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
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Милнер
Джеймс Милнер
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Тевес
Карлос Тевес
-
Балотелли
Марио Балотелли
Эвертон
мин
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Ховард
Тим Ховард
90
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Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
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Ягиелка
Фил Ягиелка
90
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Дистен
Сильвен Дистен
90
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Хибберт
Тони Хибберт
90
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
-
Невилл
Фил Невилл
73
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
81
-
Осман
Леон Осман
90
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
67
Запасные
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Муха
Ян Муха
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Хейтинга
Джон Хейтинга
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Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
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Дренте
Ройстон Дренте
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Стракуалурси
Денис Стракуалурси
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Веллиос
Апостолос Веллиос
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Саа
Луи Саа