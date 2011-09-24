Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Терри
Джон Терри
90
-
Босингва
Жозе Босингва
90
-
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
80
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
33'
75'
90
-
Мата
Хуан Мата
57
-
Торрес
Фернандо Торрес
28'
90
-
Анелька
Николя Анелька
77
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Луис
Давид Луис
-
Малуда
Флоран Малуда
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
-
МакИкран
Джошуа МакИкран
-
Дрогба
Дидье Дрогба
-
Калу
Саломон Калу
Суонси
мин
-
Ворм
Михел Ворм
90
-
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
84'
90
-
Монк
Гарри Монк
90
-
Ранхель
Анхель Ранхель
90
-
Аллен
Джо Аллен
90
-
Бриттон
Леон Бриттон
46
-
Говер
Марк Говер
90
-
Синклейр
Скотт Синклейр
90
-
Лита
Лерой Лита
58
-
Дайер
Натан Дайер
70
Запасные
-
Бессоне
Феде Бессоне
-
Треммель
Герхард Треммель
-
Ричардс
Джаз Ричардс
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
-
Добби
Стивен Добби
-
Мур
Люк Мур
-
Грэм
Дэнни Грэм