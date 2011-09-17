Суонси
мин
-
Ворм
Михел Ворм
90
-
Тэйлор
Нил Тэйлор
86
-
Ранхель
Анхель Ранхель
90
-
Монк
Гарри Монк
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Бриттон
Леон Бриттон
90
-
Аллен
Джо Аллен
90
-
Синклейр
Скотт Синклейр
14'
90
-
Говер
Марк Говер
90
-
Дайер
Натан Дайер
49'
71
-
Лита
Лерой Лита
24'
71
Запасные
-
Лукас
Ли Лукас
-
Бессоне
Феде Бессоне
-
Треммель
Герхард Треммель
-
Ричардс
Джаз Ричардс
-
Добби
Стивен Добби
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
-
Мур
Люк Мур
Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Шори
Никки Шори
90
-
Доусон
Крейг Доусон
90
-
Шарнер
Пауль Шарнер
68
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Рид
Стивен Рид
90
-
Томас
Джером Томас
46
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
46
-
Лонг
Шейн Лонг
90
-
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
Запасные
-
Фулоп
Мартон Фулоп
-
Джонс
Билли Джонс
-
Маколи
Гарет Маколи
-
Дорранс
Грэм Дорранс
-
Брант
Крис Брант
-
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
-
Кокс
Саймон Кокс